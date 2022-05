Ucrânia chega a Davos para a primeira reunião dos líderes empresariais

Por Sabine Siebold

DAVOS, Suíça (Reuters) – A Rússia normalmente teria sua própria “casa” no Fórum Econômico Mundial, uma vitrine para líderes empresariais e investidores.





Neste ano, o espaço na rua principal de Davos foi transformado por artistas ucranianos em uma “Casa Russa de Crimes de Guerra”, com imagens de miséria e devastação.

A Rússia negou acusações de crimes de guerra no conflito.

A Ucrânia é o principal item da agenda da reunião de quatro dias de líderes empresariais do mundo, que começa na segunda-feira, com um discurso por vídeo do presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy.

A reunião emerge de um hiato de dois anos pela pandemia de coronavírus e um adiamento de janeiro para maio.

Políticos, executivos e acadêmicos russos estão totalmente ausentes.

(Reportagem de Sabine Siebold, Dmitry Zhdannikov, Dan Burns e Tara Oakes)