Ucrânia busca maior tonelagem de navios para impulsionar exportações sob acordo de grãos

KIEV (Reuters) – O Ministério da Agricultura da Ucrânia propôs aumentar a tonelagem mínima de navios que transportam grãos e óleo vegetal do país por meio de um corredor de grãos, com o objetivo de aumentar as exportações, apesar da oposição da Rússia, disse na sexta-feira.

Depois de um bloqueio de quase seis meses causado pela invasão russa, três portos ucranianos do Mar Negro foram desbloqueados no final de julho por meio de um acordo entre Moscou e Kiev mediado pelas Nações Unidas e a Turquia.

Mas a Ucrânia tem acusado repetidamente a Rússia de atrasar as inspeções de navios que transportam produtos agrícolas ucranianos, levando a embarques reduzidos e perdas para os comerciantes.





A Rússia nega as acusações.

O Ministério da Agricultura da Ucrânia disse em comunicado que, devido à desaceleração das inspeções no Bósforo, uma fila de 108 embarcações se formou até 9 de fevereiro.

Ele disse que, para “reduzir o tempo de inatividade e aumentar as exportações”, a tonelagem mínima dos navios poderia ser aumentada de 20.000 toneladas para grãos para 25.000 toneladas e de 6.000 toneladas para 10.000 toneladas para óleos vegetais.

“Dado o número médio de inspeções –2,5 embarcações por dia– esperamos que as novas regras tenham efeito no aumento dos embarques em um mês e meio”, disse o ministério.

O governo acrescentou que proporia introduzir as novas regras para os navios que ainda não estavam esperando na fila.

A Ucrânia exportou quase 17 milhões de toneladas de grãos e oleaginosas desde a abertura do corredor até o final de janeiro, disse o sindicato ucraniano de comerciantes de grãos UGA.





Ele observou que, em janeiro de 2023, as exportações de produtos agrícolas “diminuíram significativamente devido a atrasos deliberados nas inspeções de navios pela Rússia”.

As exportações de grãos da Ucrânia na temporada 2022/23, que vai até junho, caíram 29,2%, para 28,2 milhões de toneladas, até 8 de fevereiro, devido a uma colheita menor e dificuldades logísticas causadas pela guerra, mostraram dados do ministério.

Grande produtora e exportadora global de grãos, a produção da Ucrânia deve cair para cerca de 51 milhões de toneladas em peso limpo em 2022, de um recorde de 86 milhões de toneladas em 2021. As autoridades culparam as hostilidades nas regiões leste, norte e sul do país.

(Por Pavel Polityuk)

