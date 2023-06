Ucrânia aumenta pressão sobre adesão à Otan

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/06/2023 - 9:16 Compartilhe

A Ucrânia afirmou nesta quinta-feira (29) que “chegou a hora” de a Otan definir sua posição sobre a adesão do país em guerra à Aliança Atlântica, a qual deve organizar uma reunião de cúpula em julho.

“A Ucrânia continua trabalhando ativamente com todos os aliados da Otan para convencê-los de que chegou a hora de sermos claros sobre o ingresso da Ucrânia na aliança”, tuitou o ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmitro Kuleba, depois de conversar por telefone com o secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg.

A Ucrânia pediu, insistentemente, à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) que a aceite como membro, assim que a guerra com a Rússia terminar.

O presidente Volodimir Zelensky declarou ao Parlamento, na quarta-feira, que os soldados ucranianos fortalecerão a Otan, quando seu país sair “vitorioso” do conflito.

“Agora somos receptores de ajuda de segurança (…) Mas uma Ucrânia vitoriosa será doadora de segurança para nossa região, para toda a Europa, para todo o mundo”, prometeu.

A futura relação entre Ucrânia e Otan será um tema central na cúpula da aliança em 11 e 12 de julho na Lituânia.

Esta semana, Stoltenberg voltou a afirmar que é crucial apoiar a Ucrânia contra uma invasão russa e que os aliados da Otan vão traçar um caminho para a incorporação de Kiev à aliança.

O presidente russo, Vladimir Putin, denunciou a expansão da Otan para o leste e acusou membros da aliança de participarem do conflito ucraniano, doando armas para Kiev.

Zelensky admitiu este mês que a Ucrânia não seria capaz de ingressar na Otan antes do fim da guerra com a Rússia.

Os países da aliança militar estão divididos sobre a Ucrânia, embora Stoltenberg tenha pedido a todos os membros que cumpram o compromisso de 2008 de admitir Kiev em algum momento.

