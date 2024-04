Ucrânia assume autoria de ataque contra aeroporto na Crimeia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/04/2024 - 10:01 Para compartilhar:

ROMA, 18 ABR (ANSA) – A Ucrânia assumiu nesta quinta-feira (18) a responsabilidade por um ataque contra o aeroporto militar russo de Dzhankov, na Crimeia, anexada unilateralmente por Moscou há 10 anos.

A informação foi divulgada pelo serviço de inteligência de Kiev e ocorre após o grupo de monitoramento Crimean Wind relatar que durante a noite de terça-feira (16) foram registradas explosões e grandes incêndios dentro e perto do aeroporto.

De acordo com moradores da região, a ofensiva aconteceu antes do anúncio do alerta de ataque aéreo. “O satélite VIIRS/Suomi NPP registrou seis focos de incêndios poderosos no aeroporto militar russo Dzhankoya. O horário de recuperação foi 3h41, horário de Moscou”, diz a nota.

Hoje, a agência Tass também relatou que “os ucranianos atacaram novamente o centro de treinamento da usina de Zaporizhzhia”. “Um drone foi abatido perto do prédio que abriga um simulador de reator”.

A guerra desencadeada pela Rússia na Ucrânia completou dois anos no último dia 24 de fevereiro e já provocou a morte de 543 crianças e feriu outras 1.296, conforme dados divulgados pelo Ministério Público da Ucrânia no Telegram.

A maioria das crianças foi afetada na região de Donetsk, mas também em Kharkiv, Kherson, Dnipropetrovsk, Kiev, Zaporizhzhia e Mykolaiv. A última vítima, em ordem cronológica, ocorreu em 15 de abril: um menino de 9 anos foi morto após o bombardeio russo na região da usina nuclear. (ANSA).