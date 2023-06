Ucrânia arrecada US$ 66 bilhões para sua reconstrução

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/06/2023 - 15:01 Compartilhe

LONDRES, 22 JUN (ANSA) – As contribuições financeiras para auxiliar a reconstrução da Ucrânia atingiram a marca de US$ 66 bilhões, informou nesta quinta-feira (22) o Reino Unido ao fim de uma conferência internacional em Londres.

O apoio financeiro aos ucranianos é um dos maiores esforços internacionais de reconstrução de um país desde o fim da Segunda Guerra Mundial.

O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, James Cleverly, afirmou que as doações têm como objetivo ajudar Kiev no curto e médio prazo.

“Isso nos fornece o apoio previsível de médio prazo que vai liberar a estabilidade macroeconômica de que a Ucrânia precisa”, destacou o britânico, acrescentando que quase 500 empresas de 42 nações se comprometeram em apoiar a Ucrânia.

Cleverly afirmou que o evento “enviou uma mensagem clara sobre a disposição dos aliados de apoiar a Ucrânia não apenas contra os ataques de Putin, mas também posteriormente em tempos de paz”.

De acordo com estimativas do Banco Mundial, a reconstrução definitiva e total da Ucrânia é estimado atualmente em US$ 411 bilhões. (ANSA).

