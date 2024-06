Ucrânia anuncia ter atingido pela primeira vez um caça Su-57 na Rússia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/06/2024 - 9:32 Para compartilhar:

A Ucrânia anunciou neste domingo (9) que atingiu um caça Su-57 estacionado em uma base aérea no sul da Rússia, no seu primeiro ataque contra este tipo de aeronave de última geração.

No sábado, “um caça multifuncional Su-57 do Estado agressor foi atingido na base aérea de Akhtubinsk, na região russa de Astrakhan”, localizada a 600 quilômetros da fronteira russa com a Ucrânia, declarou o serviço de inteligência militar ucraniano GUR.

A neutralização de um Su-57 “é um marco histórico”, acrescentou.

A agência de inteligência também publicou imagens de satélite de antes e depois do ataque, mostrando os danos causados pelo fogo e os destroços ao redor da aeronave, mas não informou quando o ataque ocorreu nem assumiu diretamente a responsabilidade pelo ocorrido.

Uma fonte deste serviço, no entanto, disse à AFP que o GUR foi o responsável e utilizou drones de fabricação ucraniana no ataque.

Kiev ataca frequentemente infraestruturas militares e energéticas da Rússia com drones, por vezes a centenas de quilômetros do front.

No sábado, a defesas aéreas russas abateram três drones em Astrakhan, de acordo com o Ministério da Defesa de Moscou.

