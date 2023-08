Ucrânia anuncia que liberou Robotyne, localidade do sul do país

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/08/2023 - 5:57 Compartilhe

A Ucrânia anunciou nesta segunda-feira (28) que suas tropas reconquistaram a localidade de Robotyne, na linha de frente sul, onde as forças do país concentram a contraofensiva de combate às posições russas.

“Robotyne foi liberada. Nossas forças estão avançando ao sudeste de Robotyne e ao sul de Mala Tokmachka”, afirmou a vice-ministra da Defesa, Ganna Malyar.

As duas localidades ficam na região de Zaporizhhia, que o Kremlin afirmou ter anexado no ano passado, apesar de não ter o controle militar total sobre a mesma.

O avanço da Ucrânia na frente sul tem sido limitado, o que provoca um debate político sobre o êxito da contraofensiva.

Malyar disse nesta segunda-feira que as tropas ucranianas avançam ao sul de Bakhmut, no leste do país, e que recuperaram um quilômetro quadrado na área durante a última semana de combates.

Ela também reconheceu a pressão russa no nordeste da Ucrânia e descreveu os combates na região de Kharkiv como “muito intensos” durante a última semana.

Um ataque russo contra uma instalação industrial na região de Poltava, centro da Ucrânia, matou duas pessoas, anunciou o chefe de gabinete da presidência ucraniana, Andrii Yermak.

“Os russos atacaram a localidade de Gogoleve com mísseis”, afirmou Yermak, que também citou um balanço de cinco feridos.

O chefe de gabinete afirmou que as vítimas trabalhavam em uma empresa de petróleo.

Na Rússia, as autoridades anunciaram que destruíram um drone que se aproximava de Moscou e dois na região de fronteira com a Ucrânia.

A defesa aérea no distrito Liubertsy, ao sudeste da capital, “destruiu um drone que seguia para Moscou”, anunciou no Telegram o prefeito da cidade, Serguei Sobyanin, que não relatou vítimas ou danos.

Os outros drones foram destruídos pela defesa aérea sobre a região de Briansk, perto da fronteira com a Ucrânia, segundo o ministério da Defesa.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias