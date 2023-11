Ucrânia anuncia mortes de dois socorristas em ataques russos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/11/2023 - 11:46 Para compartilhar:

A Ucrânia anunciou neste sábado (18) as mortes de dois socorristas em um bombardeio russo em duas etapas na região de Zaporizhzhia (sudeste), um raro exemplo da técnica utilizada algumas vezes em conflitos.

Em Komishuvaka, “os dois primeiros disparos deixaram quatro feridos entre os habitantes da região e um edifício residencial sofreu um incêndio”, afirmou a polícia ucraniana em um comunicado.

“Quando a polícia e as equipes de resgate chegaram ao local, os militares do país terrorista atiraram novamente”, afirma um comunicado policial. “Dois funcionários dos serviços de emergência do Estado morreram e três ficaram feridos”.

Os “doubles taps” – bombardeios em dois tempos, com poucos minutos de intervalo, que têm os socorristas como alvos – são relativamente raros na Ucrânia, apesar da intensidade dos combates entre russos e ucranianos há quase dois anos.

Na manhã de sábado, a Ucrânia anunciou um aumento dos ataques noturnos com drones executados pela Rússia e afirmou que Moscou lançou 38 dispositivos contra seu território, o número mais elevado em mais de seis semanas.

A Força Aérea ucraniana informou que derrubou 29 dos 38 drones explosivos Shahed de fabricação iraniana lançados pelos russos.

Uma instalação do energia elétrica foi atingida na região de Odessa, no sul do país, e o incêndio foi rapidamente controlado, segundo o serviço de emergência ucraniano.

O Estado-Maior ucraniano afirmou neste sábado que suas forças “mantêm posições na margem esquerda do rio Dnieper”.

Há mais de um ano, as forças ucranianas e russas estão entrincheiradas de cada lado do rio, que fica na região sul de Kherson, desde que a Rússia retirou suas tropas da margem direita em novembro de 2022.

As forças ucranianas tentaram em várias ocasiões atravessar o rio e estabelecer posições no lado invadido pelos russos. Kiev anunciou nos últimos dias um avanço bem-sucedido e a consolidação de posições na margem esquerda do rio.

“Nossos defensores consolidam suas posições e atiram contra os ocupantes”, anunciou neste sábado o Estado-Maior ucraniano ao comentar as operações na margem leste do rio Dnieper.

O Ministério russo da Defesa anunciou que derrubou sete drones navais ucranianos no Mar Negro e outros 20 que sobrevoavam territórios ocupados no leste e sul da Ucrânia.

