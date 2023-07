Ucrânia ainda tem reservas ‘significativas’ para contraofensiva, diz EUA

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/07/2023 - 16:53 Compartilhe

A Ucrânia ainda dispõe de reservas “significativas” que ainda não foram comprometidas em sua lenta contraofensiva contra as tropas russas, declarou o principal responsável militar dos Estados Unidos nesta terça-feira (18).

As forças de Kiev se deparam com posições russas bastante reforçadas que incluem complexos campos minados, obstáculos para tanques, arame farpado e trincheiras, disse aos jornalistas o chefe do Estado-Maior conjunto, general Mark Milley, quando perguntado se a contraofensiva havia estagnado.

A Ucrânia tem “uma quantidade significativa de força de combate que ainda não foi comprometida”, disse.

“Neste momento, estão preservando sua força de combate, e estão trabalhando lenta e deliberadamente, e de forma constante, o seu caminho através de todos estes campos minados, e é uma luta dura”.

Milley disse que era “muito cedo” para julgar a contraofensiva como um fracasso, e acrescentou que o processo “vai ser longo, difícil e violento”.

O secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, que falou ao lado de Milley em uma entrevista coletiva após uma reunião virtual dos apoiadores internacionais da Ucrânia, disse que o esforço para melhorar as capacidades das forças de Kiev ainda está longe de ter terminado.

“Lembro a vocês que […] isto não acabou, seguimos gerando poder de combate”, com três brigadas sendo treinadas e equipadas na Alemanha atualmente e “outros treinamentos em curso ao redor da região”, assinalou.

“Nosso trabalho continua, e vamos fazer tudo o que for possível para garantir que os ucranianos possam ter sucesso”, acrescentou Austin.

Os Estados Unidos lideraram o impulso para o apoio internacional à Ucrânia, estabelecendo rapidamente uma coalizão internacional para respaldar Kiev após a invasão russa e coordenar a ajuda de dezenas de países.

Além disso, Washington aprovou mais de 42 bilhões de dólares (mais de R$ 200 bilhões) de ajuda militar a Kiev desde que o início da invasão russa em fevereiro de 2022.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias