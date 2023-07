Ucrânia afirma ter interceptado 36 mísseis de cruzeiro russos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/07/2023 - 17:42 Compartilhe

O Exército ucraniano anunciou, nesta quarta-feira (26), ter interceptado 36 mísseis de cruzeiro lançados pela Rússia, em uma nova onda de bombardeios após mais de 17 meses de conflito.

“Em 26 de julho, foram destruídos 36 mísseis de cruzeiro do inimigo”, escreveu no Telegram Mykola Oleshchuk, comandante da Força Aérea Ucraniana.

O comando militar não especificou se os mísseis russos atingiram seu alvo durante o ataque, mas o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou depois que “alguns mísseis” realmente o fizeram.

Zelensky também destacou que os sistemas de defesa antiaérea, a maioria deles de países ocidentais, haviam feito “um excelente trabalho”.

As forças ucranianas já haviam interceptado três mísseis Kalibr e 33 mísseis X-101 e X-555 durante a tarde, informou a Força Aérea.

Os mísseis foram lançados a partir de oito bombardeiros estratégicos russos Tu-95, que sobrevoavam o sudeste do território e seguiam em direção ao oeste, “mudando constantemente de direção”, de acordo com a mesma fonte.

O exército também mencionou outro ataque russo com caças MiG-31, nos quais foram lançados quatro mísseis hipersônicos Kinzhal, particularmente difíceis de interceptar.

O ataque ocorreu na província de Khmelnytski, no oeste da Ucrânia.

Desde duas semanas atrás, a Rússia, que invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, tem multiplicado seus bombardeios contra a ex-república soviética, principalmente contra as infraestruturas de exportação de grãos no porto de Odessa, às margens do Mar Negro.

bur/mm/sag/avl/am

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias