Ucrânia afirma que recuperou posições-chave nas proximidades de Bakhmut

A Ucrânia afirmou, nesta segunda-feira (10), que recuperou posições-chave situadas perto de Bakhmut, no leste do país, em sua contraofensiva iniciada em junho.

“Nossas tropas tomaram o controle em setores-chave de Bakhmut”, afirmou no Telegram a vice-ministra da Defesa, Ganna Maliar.

O avanço do Exército ucraniano permitiu aos soldados controlar há vários dias “as entradas, as saídas e os movimentos do inimigo na cidade”.

Em maio, as forças russas anunciaram a captura de Bakhmut com o apoio dos mercenários do grupo Wagner, após meses de combates que devastaram a localidade, na qual viviam 80.000 pessoas antes do conflito.

No início de junho, a Ucrânia lançou uma contraofensiva para recuperar os territórios ocupados por Moscou desde o início da invasão em fevereiro de 2022.

