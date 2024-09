Ucrânia afirma que destruiu 20 mísseis direcionados contra Kiev

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/09/2024 - 6:04 Para compartilhar:

As defesas antiaéreas ucranianas derrubaram na madrugada desta segunda-feira pelo menos 20 mísseis lançados na direção de Kiev, capital do país, anunciaram as autoridades locais, após um ataque que deixou duas pessoas feridas.

“As forças russas executaram um novo ataque com mísseis contra Kiev. A ação combinou mísseis de cruzeiro (propulsionados durante a fase de voo) e mísseis balísticos”, afirmou a administração civil e militar da capital ucraniana no Telegram.

Os mísseis de cruzeiro foram disparados a partir de bombardeiros que sobrevoavam a região russa de Saratov e, após “manobras complexas”, chegaram procedentes do sul.

“As forças de defesa aérea destruíram mais de uma dezena de mísseis de cruzeiro e quase 10 mísseis balísticos, e um avião não tripulado, no espaço aéreo da capital”, informou a mesma fonte.

No Telegram, o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, anunciou que dois adultos ficaram feridos e quatro automóveis sofreram incêndios durante a queda de escombros.

Na cidade de Sumy, nordeste do país, um centro de assistência social e psicológica infantil e um orfanato foram atingidos no domingo à noite por um míssil russo. Treze pessoas ficaram feridas, incluindo quatro menores de idade, informou o prefeito da localidade, Oleksandr Lysenko.

