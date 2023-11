Ucrânia afirma que derrubou mais de 20 drones em ataque noturno

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/11/2023 - 6:40 Para compartilhar:

A Ucrânia foi alvo de um ataque noturno “em larga escala” com drones por parte da Rússia, dos quais mais da metade foram derrubados, afirmou nesta sexta-feira (3) o presidente Volodimir Zelensky.

“Na noite passada foram mais de 40 (drones de fabricação iraniana) Shaheds. Mais da metade foram derrubados”, afirmou Zelensky no Telegram. Ele confirmou que foram registrados “impactos” no solo.

O ataque foi direcionado contra 10 regiões da Ucrânia, incluindo Kiev, a capital, acrescentou o presidente ucraniano, que não citou vítimas.

O ministro do Interior, Igor Klymenki, disse que foi um ataque “em larga escala”.

O conselheiro da presidência ucraniana Andriy Yermak afirmou que o sistema de defesa aéreo derrubou 24 drones Shahed-136/131 e um míssil teleguiado. Ele destacou que os “russos aumentam gradativamente os ataques aéreos contra a Ucrânia”.

A Ucrânia teme que a Rússia execute no inverno (hemisfério norte, verão no Brasil) uma nova campanha de ataques aéreos sistemáticos contra as instalações de energia do país, como acontece no ano passado, quando deixou milhões de pessoas sem calefação e água durante períodos prolongados.

“A batalha pelo céu é o que nos aguarda. E esta batalha será pela nossa infraestrutura”, afirmou Yermak no Telegram.

Zelensky prometeu que continuará fortalecendo a defesa antiaérea da Ucrânia, que depende do fornecimento de armas dos aliados ocidentais de Kiev.

