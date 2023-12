Ucrânia afirma que derrubou 28 de 31 drones lançados pela Rússia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/12/2023 - 9:15 Para compartilhar:

A Força Aérea da Ucrânia informou nesta segunda-feira que derrubou 28 dos 31 drones lançados pela Rússia durante a noite, que marcou a primeira vez que os ucranianos celebraram o Natal em 25 de dezembro, e não em 7 de janeiro como os russos ortodoxos.

O ataque com drones de fabricação iraniana Shahed teve como alvos as regiões de Odessa, Kherson e Mikholayv, no sul, Donetsk, no leste, e Khmelnitski (oeste), anunciaram as autoridades militares ucranianas no Telegram.

A Força Aérea também anunciou que derrubou dois mísseis.

Em Odessa, grande porto do Mar Negro, os destroços de um drone derrubado provocaram danos em instalações portuárias e edifícios em um dos bairros da cidade.

A Rússia ataca com frequência as cidades ucranianas com drones e mísseis, mas a Força Aérea de Kiev consegue derrubar a maioria dos artefatos.

A Ucrânia bombardeia regiões russas próximas da fronteira ou áreas sob ocupação das tropas do Kremlin, como Donetsk.

Moscou também foi alvo de vários ataques com drones desde o início do ano.

Os ucranianos, em sua maioria cristãos ortodoxos, celebraram pela primeira vez o Natal na virada de 24 para 25 de dezembro, rompendo com a tradição para seguir o calendário ocidental, o que representa uma ruptura com Moscou.

