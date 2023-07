AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/07/2023 - 5:56 Compartilhe

A Força Aérea da Ucrânia afirmou nesta sexta-feira (14) que derrubou 16 de 17 drones explosivos lançados pela Rússia durante a quarta noite consecutiva de ataques aéreos.

A Rússia “atacou a Ucrânia com 17 drones de combate de fabricação iraniana Shahed 136/131 a partir do sudeste”, anunciou a Força Aérea em um comunicado divulgado no Telegram. A nota afirma que 16 dispositivos foram destruídos.

