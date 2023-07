Ucrânia afirma que avança gradualmente na região de Bakhmut

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/07/2023 - 10:02 Compartilhe

O governo da Ucrânia afirmou neste domingo (16) que suas tropas estão avançando nas proximidades da cidade de Bakhmut (leste), capturada em maio pela Rússia na batalha mais longa e violenta desde o início da invasão.

“Estamos avançando gradualmente na região de Bakhmut”, anunciou no Telegram a vice-ministra ucraniana da Defesa, Ganna Maliar.

Ela destacou avanços no flanco sul ao redor de Bakhmut. “No flanco norte, estamos tentando manter nossas posições. O inimigo está atacando”, disse.

A Ucrânia também afirmou neste domingo que suas forças estão na defensiva contra as forças russas perto da cidade de Kupiansk, no lese do país.

“Durante dois dias seguidos, o inimigo atacou ativamente a área de Kupiansk, na região de Kharkiv. Estamos nos defendendo”, disse a vice-ministra.

Ela citou “batalhas violentas” e indicou que as posições “mudam várias vezes ao dia”.

