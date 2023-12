Ucrânia acusa Rússia de ter executado soldados que queriam se render

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/12/2023 - 20:41 Para compartilhar:

A Ucrânia acusou neste sábado (2) a Rússia de ter cometido um “crime de guerra” ao executar soldados ucranianos que haviam indicado a intenção de se render, após a divulgação de imagens nas redes sociais.

A AFP não pôde verificar a autenticidade nem a localização dessas imagens.

Em um breve vídeo publicado no Telegram, dois homens são vistos saindo de um abrigo, um deles com as mãos para cima, antes de se deitar no chão sob o olhar de um grupo de militares.

Em seguida, ouvem-se o que parecem ser tiros e surge uma fumaça antes de o vídeo terminar abruptamente.

Essas imagens, sem data, foram apresentadas nas redes sociais como gravadas perto de Avdiivka, uma cidade no leste da Ucrânia onde atualmente há combates.

No entanto, o comissário ucraniano de direitos humanos, Dmitro Lubinets, denunciou um “crime de guerra”.

“Hoje, um vídeo da execução por parte de militares russos de soldados ucranianos que se renderam foi publicado na internet”, escreveu no Telegram.

Lubinets afirmou que os soldados ucranianos “tinham feito o necessário ao mostrar que se rendiam” e que a Rússia deveria tê-los “feito prisioneiros”, e pediu que seja “punida” de acordo.

Os dois homens “não representavam nenhuma ameaça”, acrescentou.

Em março, outro vídeo viralizou, parecendo mostrar um soldado ucraniano prisioneiro executado a tiros depois de gritar “glória à Ucrânia”.

O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos lembrou na época que “documentou numerosas violações do direito internacional humanitário contra prisioneiros de guerra, incluindo casos de execuções sumárias de prisioneiros de guerra russos e ucranianos”.

