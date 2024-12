Ucrânia acusa Rússia de novo ataque com mísseis e drones

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/12/2024 - 12:01 Para compartilhar:

KIEV, 13 DEZ (ANSA) – A Ucrânia acusou a Rússia de lançar um ataque massivo contra o país na manhã desta sexta-feira (13), com 93 mísseis, incluindo ao menos um norte-coreano, e cerca de 200 drones, que atingiram algumas de suas principais usinas termoelétricas.

O bombardeio ocorre no momento em que o território ucraniano tem sofrido com apagões constantes causados pelos russos e os Estados Unidos anunciaram um novo pacote de ajuda militar a Kiev Segundo informação do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, divulgada em sua conta no Telegram, as forças de seu governo abateram 81 mísseis. “Trata-se de um dos maiores ataques contra o nosso setor energético”, afirmou.

Em junho deste ano, as forças russas já haviam feito uma ofensiva de larga escala contra infraestruturas energéticas no oeste e no sul da Ucrânia, onde mais de 20 mil pessoas ficaram sem energia devido aos bombardeios.

“O inimigo continua a aterrorizar. Mais uma vez, o setor energético em toda a Ucrânia foi alvo de um ataque massivo”, declarou em nota o Ministério da Energia ucraniano, acrescentando que as centrais térmicas de Dtek, a maior rede privada do país, foram “gravemente danificadas” pelos mísseis russos.

Em resposta aos ataques do governo de Vladimir Putin, os Estados Unidos confirmaram um novo aporte de armamentos à Ucrânia no valor de US$ 500 milhões.

De acordo com comunicado do Departamento de Estado americano, “os fornecimentos incluem munições para lançadores de foguetes de precisão Himars, munições de artilharia, drones, veículos blindados e equipamentos de proteção contra ataques químicos, biológicos, radiológicos e nucleares, juntamente com outros equipamentos.

Esta última parcela de ajuda ocorre após o governo Biden anunciar outros dois pacotes no início do mês, um de US$ 988 milhões e outro de US$ 725 milhões. A administração do atual governo tenta fornecer o máximo de auxílio possível à Ucrânia antes da posse do presidente eleito, Donald Trump.

Na última quinta (12), o republicano declarou que não concorda que a Ucrânia dispare mísseis fornecidos pelos EUA para atacar a Rússia.

Citado pela agência Tass, o Ministério da Defesa russo disse que atacou a Ucrânia “em resposta ao uso de armas americanas de longo alcance”, referindo-se aos mísseis Atacms que, segundo Moscou, as forças de Kiev lançaram recentemente em seu território.

Por sua vez, o vice-premiê da Itália e ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, comentou sobre a nova ofensiva da Rússia, afirmando que “ainda é muito prematuro falar de equipes de paz na Ucrânia”.

No entanto, ele reforçou o empenho do país na busca de um cessar-fogo definitivo na região através de uma conferência de paz com a presença de vários participantes, dentre eles, o Brasil.

“Estamos conversando com vários interlocutores na esperança de realizarmos uma conferência de paz que possa alcançar um resultado positivo. China, Índia e Brasil, além da própria Rússia, deveriam participar para que mais países pressionem Moscou a aceitar soluções mais brandas”, concluiu Tajani.

