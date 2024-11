Ucrânia acusa Rússia de lançar míssil balístico intercontinental

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/11/2024 - 9:01 Para compartilhar:

ROMA, 21 NOV (ANSA) – A Força Aérea de Kiev acusou nesta quinta-feira (21) a Rússia de lançar um míssil balístico internacional da região sul de Astrakhan durante um ataque matinal contra o território liderado por Volodymyr Zelensky.

Esta é a primeira vez que Moscou utiliza um míssil tão poderoso e de longo alcance durante a guerra deflagrada desde 24 de fevereiro de 2022.

A ofensiva é registrada depois de a Ucrânia iniciar o uso de mísseis norte-americanos e britânicos para atingir alvos dentro da Rússia, uma ação que Moscou alertou que seria vista como uma grave escalada de tensão no conflito.

De acordo com as autoridades ucranianas, o ataque russo teve como alvo empresas e infraestruturas na cidade de Dnipro, no centro-leste.

Uma fonte militar de Kiev relatou à AFP que o míssil intercontinental lançado pela Rússia não carregava uma ogiva nuclear. Até o momento, não há informações sobre mortos.

Segundo o governador regional Serhiy Lysak, citado pela imprensa local, o ataque causou danos a uma empresa industrial e desencadeou incêndios em Dnipro. Duas pessoas ficaram feridas.

As tensões na região aumentaram esta semana, no momento em que a guerra completou mil dias e após os Estados Unidos autorizarem o uso de seus mísseis de longo alcance, os chamados Atacms, dentro do território russo. (ANSA).