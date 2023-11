Ucrânia a países bálticos anunciam boicote à reunião da OSCE por presença de chanceler russo

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/11/2023 - 11:26 Para compartilhar:

Estônia, Letônia e Lituânia se juntaram à Ucrânia nesta terça-feira (28) e anunciaram que vão boicotar uma reunião da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) esta semana na Macedônia do Norte, devido à presença do ministro das Relações Exteriores da Rússia.

Os três países bálticos anunciaram em um comunicado conjunto a decisão de não participar do evento, alegando que a presença do chanceler russo, Serguei Lavrov, “ameaça legitimar” a Rússia como “membro pleno” de um fórum de países livres.

Kiev também informou nesta terça-feira que não estará presente na reunião, após o diplomata ter afirmado um dia antes que viajaria para o evento.

De acordo com a imprensa russa, a Bulgária, que não faz parte da União Europeia, informou a Moscou que dará autorização para que Lavrov sobrevoe seu espaço aéreo para participar da reunião com os ministros da OSCE em Skopie, capital da Macedônia do Norte.

A UE adotou sanções contra a Rússia após sua invasão à Ucrânia em 2022, que incluem a proibição de viagens ao bloco.

Em dezembro passado, a Polônia não autorizou que o chanceler russo entrasse em seu território para participar de uma reunião anual da OSCE em Lodz.

O ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Tsahkna, afirmou que a “Rússia vai aproveitar esta ocasião para espalhar sua propaganda e minar a unidade do Ocidente”.

A OSCE, criada no período da Guerra Fria, é um fórum que reúne 57 países da América do Norte, Europa e Ásia Central.

bur-bo/bds/an/jvb/yr/fp

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias