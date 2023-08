UBS volta a ganhar confiança dos investidores, após recusar proteção do governo suíço

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/08/2023 - 16:40 Compartilhe

As ações do UBS voltaram a subir recentemente, mostrando que os investidores parecem estar vendo mais vantagens na aquisição do Credit Suisse, após o banco recusar proteção do governo para a fusão.

O UBS abriu novas perspectivas para alcançar os bancos ricos do mundo ao comprar seu rival por US$ 3,6 bilhões em um resgate planejado pelo governo suíço. Para que o negócio seja bem-sucedido, o UBS precisa primeiro digerir um banco cheio de riscos. A incerteza inicialmente prejudicou suas ações e, em maio, as ações em Zurique caíram abaixo do preço anterior à transação.

Mais recentemente, entretanto, as ações do UBS voltaram a subir. Em um mês, as ações do banco suíço nos EUA ganharam cerca de 11%, enquanto o MSCI World Financials Index caiu 5,6%. Cerca de metade do movimento das ações do UBS ocorreu depois que o banco disse que não precisará de uma proteção do governo suíço contra possíveis perdas em alguns dos ativos do Credit Suisse que herdou.

Além disso, a medida reduz a pressão política para desmembrar o banco doméstico do Credit Suisse a fim de salvar empregos, disseram os analistas da Redburn Atlantic, que esperam que o UBS mantenha o plano A e, em vez disso, combine os dois maiores credores domésticos da Suíça. O fato de se desfazer da garantia estatal “deve dar ao UBS maior flexibilidade em relação às decisões que tomar”.

Mais detalhes sobre os planos do UBS serão divulgados quando o banco, liderado pelo presidente-executivo Sergio Ermotti, apresentar resultados trimestrais em 31 de agosto. Fonte: Dow Jones Newswires

