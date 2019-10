UBS tem queda no lucro do 3º trimestre, mas supera expectativa

O UBS divulgou hoje que teve lucro líquido de US$ 1,05 bilhão no terceiro trimestre do ano, menor que o ganho de US$ 1,25 bilhão obtido em igual período de 2018. O resultado, porém, veio acima da expectativa de analistas consultados pelo próprio banco suíço, que previam lucro de US$ 971 milhões.

Na mesma comparação, o lucro operacional do UBS caiu de US$ 7,43 bilhões no terceiro trimestre do ano passado para US$ 7,09 bilhões no mesmo intervalo de 2019, número que veio praticamente em linha com a projeção de US$ 7,10 bilhões de analistas.

A queda nos lucros foi atribuída ao fraco desempenho do banco de investimentos do UBS.

Por volta das 4h35 (de Brasília), a ação do UBS subia 1,5% na Bolsa de Zurique. Com informações da Dow Jones Newswires.