UBS tem prejuízo menor do que o esperado no 4º trimestre, mas decepciona em receita

O UBS teve prejuízo líquido de US$ 279 milhões no quarto trimestre de 2023, que contrasta com o lucro de US$ 1,65 bilhão apurado em igual período de 2022, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 6. Já a receita do banco suíço subiu 35% na mesma comparação, a US$ 10,86 bilhões.

Embora o UBS tenha sofrido prejuízo menor do que a perda de US$ 285 milhões esperada por analistas, a receita ficou abaixo da projeção de US$ 11,04 bilhões, segundo consenso fornecido pelo próprio banco.

O UBS disse que completou a primeira fase da integração estratégica de seu ex-concorrente Credit Suisse, adquirido em março do ano passado, e que pretende retomar as recompras de ações, de forma a distribuir até US$ 1 bilhão a seus acionistas no segundo semestre de 2024. As recompras serão iniciadas após a fusão legal do UBS e do Credit Suisse, no segundo trimestre deste ano. Fonte: Dow Jones Newswires.

