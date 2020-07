UBS tem lucro menor no 2º trimestre, mas supera expectativa; ação sobe em Zurique

O UBS divulgou nesta terça-feira (21) que teve lucro líquido de US$ 1,23 bilhão no segundo trimestre de 2020, 11% menor do que o ganho obtido em igual período do ano passado. O resultado, porém, superou a expectativa de analistas, que previam lucro de US$ 973 milhões entre abril e junho.

As perdas com crédito do banco suíço, por outro lado, saltaram de US$ 12 milhões no segundo trimestre de 2019 para US$ 272 milhões no mesmo intervalo deste ano, em meio ao impacto da pandemia do novo coronavírus. Neste caso, a projeção do mercado era de perdas de US$ 256 milhões.

Já a receita operacional do UBS, que tem a gestão de ativos como seu principal negócio, somou US$ 7,4 bilhões no segundo trimestre, um pouco abaixo dos US$ 7,53 bilhões registrados um ano antes.

Por volta das 4h30 (de Brasília), a ação do UBS subia 3% na Bolsa de Zurique. (Com informações da Dow Jones Newswires).

