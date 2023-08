UBS tem lucro líquido de US$ 28,88 bilhões no 2º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/08/2023 - 7:39 Compartilhe

O UBS reportou nesta quinta-feira, 31, lucro líquido de US$ 28,88 bilhões no segundo trimestre, um dos maiores de sua história. O lucro operacional foi de US$ 29,2 bilhões, com as receitas em US$ 9,54 bilhões. Segundo consenso fornecido pela própria companhia, a expectativa dos analistas era de que o lucro ficasse em US$ 33,73 bilhões, com o lucro líquido em US$ 33,45 bilhões. Às 5h30 (de Brasília), a ação do UBS avançava 5,23% na Bolsa de Zurique, após o balanço.

O UBS informou que manterá o banco doméstico do Credit Suisse, como amplamente antecipado, após ter adquirido o concorrente. “Nossa análise claramente mostra que a integração total é o melhor resultado para o UBS, nossos stakeholders e a economia suíça”, afirmou o banco. O UBS informou que deve cortar 3 mil empregos na Suíça, como consequência da integração.

Ao integrar os negócios locais com o Credit Suisse, o UBS mantém uma fonte de receita, embora o acordo ameace milhares de empregos. Os resultados do Credit Suisse, divulgados ao mesmo tempo que os do UBS, mostraram que o banco doméstico registrou lucro ajustado antes de impostos de 224 milhões de francos suíços.

O UBS ainda informou que ele e o Credit Suisse devem continuar a operar separadamente até 2024. A marca e as operações do Credit devem estar em vigor até 2025, acrescentou o UBS. Fonte: Dow Jones Newswires.

