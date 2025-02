UBS supera expectativas de lucro e receita no 4º trimestre

O UBS divulgou nesta terça-feira (4) que teve lucro líquido de US$ 770 milhões no quarto trimestre de 2024, revertendo prejuízo de US$ 279 milhões de igual período do ano anterior, quando seus resultados foram afetados por custos relacionados à integração do Credit Suisse.

O desempenho do UBS superou a expectativa de analistas, que previam lucro de US$ 483 milhões no período, de acordo com consenso fornecido pelo próprio banco suíço.

A receita do UBS subiu 7% na mesma comparação, a US$ 11,635 bilhões, também superando a projeção do mercado, de US$ 11,51 bilhões.

Em balanço, o UBS informou que planeja recomprar US$ 1 bilhão de suas ações no primeiro semestre do ano e mais US$ 2 bilhões na segunda metade de 2025. O banco também elevou seu dividendo em 29%, a US$ 0,90 por ação. Fonte: Dow Jones Newswires.