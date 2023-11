UBS sofre prejuízo de US$ 785 milhões no 3º trimestre, com custo de integração do Credit Suisse

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/11/2023 - 7:11 Para compartilhar:

O UBS divulgou nesta terça-feira, 7, que teve prejuízo líquido de US$ 785 milhões no terceiro trimestre de 2023, em contraste com o lucro de US$ 1,73 bilhão apurado em igual período do ano passado. Por outro lado, a receita do banco suíço avançou 42% na mesma comparação, a US$ 11,695 bilhões.

O resultado foi atribuído a custos operacionais, que saltaram 97%, a US$ 11,64 bilhões, refletindo os custos de integração do Credit Suisse, que foi adquirido pelo UBS em março, e efeitos cambiais desfavoráveis.

Analistas haviam previsto prejuízo de US$ 444 milhões entre julho e setembro, além de receita de US$ 11,32 bilhões e custos operacionais de US$ 11,70 bilhões, segundo consenso fornecido pelo próprio UBS. Fonte: Dow Jones Newswires.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias