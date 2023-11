UBS segue enfrentando escrutínio de órgão regulador suíço

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/11/2023 - 16:30 Para compartilhar:

O UBS está enfrentando o escrutínio da Finma, o principal regulador financeiro da Suíça, à medida que se integra com o Credit Suisse após a fusão dos dois bancos globais este ano, disse o órgão, acrescentando que nomeará monitores externos para supervisionar o processo.

Os riscos de ataques cibernéticos, interrupções na tecnologia da informação e fraude aumentaram significativamente durante a integração do UBS e do Credit Suisse, disse Finma na quinta-feira, 9, em um relatório anual de perspectivas de risco. O regulador também notou uma preocupação geral de que a falta de uma “visão holística do risco global” poderia significar que os controles são inadequados.

A Finma disse que “expressou claramente suas expectativas de supervisão” ao UBS, acrescentando que nomearia terceiros não identificados para monitorar o cumprimento.

O relatório surge quase cinco meses depois de o UBS e o Credit Suisse terem concluído formalmente a sua fusão, um ‘casamento apressado’ entre os dois antigos rivais que ocorreu após o colapso do Credit Suisse em março, no meio de um período de tensão incomum para o sistema bancário global. A união deixou o UBS como o único banco global do país e aumentou a sua dimensão em relação à economia do país, uma realidade que Finma observou.

Desde o colapso, a Suíça iniciou uma análise do que ocorreu de errado com o Credit Suisse, enquanto tenta garantir que o UBS continua a funcionar. Fonte:

