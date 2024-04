UBS retoma recompras de ações, com meta de atingir até US$ 2 bilhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/04/2024 - 15:06 Para compartilhar:

O UBS revelou nesta terça-feira, 2, planos de recomprar até US$ 2 bilhões em ações de emissão própria, retomando uma prática que havia sido suspensa no ano passado devido à aquisição do Credit Suisse. Em comunicado, o gigante bancário suíço disse que o programa terá início na quarta-feira, 3, e se estenderá até abril de 2026. O UBS confirmou que as recompras programadas para 2024 chegarão a até US$ 1 bilhão, como havia antecipado no balanço do quarto trimestre.

A recompra impulsiona o capital devolvido a acionistas à medida que o UBS prossegue com a integração do Credit Suisse, que havia impedido o banco de pagar dividendos na mesma extensão de concorrentes europeus.

O UBS, que elevou o dividendo de 2023 a US$ 0,70 por ação, ante US$ 0,55 por ação no ano anterior, disse que sua meta é que as recompras ultrapassem o nível pré-aquisição do Credit Suisse até 2026.

O UBS detalhou que começará a recomprar ações depois que a fusão das subsidiárias UBS AG e Credit Suisse for concluída, o que está previsto para até o fim de junho.

O banco disse ainda que as recompras não ultrapassarão 10% de seu capital em ações. Com base no preço de fechamento da ação do UBS em 27 de março, a operação envolverá em torno de 64,1 milhões de ações, representando cerca de 1,85% de seu capital, segundo o comunicado.

