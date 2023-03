UBS oferece US$1 bilhão para comprar Credit Suisse

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/03/2023 - 13:01 Compartilhe

NOVA YORK, 19 MAR (ANSA) – O UBS se ofereceu neste domingo (19) para comprar o Credit Suisse por até US$ 1 bilhão, informou o jornal “Financial Times”, segundo o qual a operação será inteiramente em valores mobiliários.







De acordo com a publicação, a proposta de acordo entre os dois maiores bancos da Suíça prevê o pagamento de 0,25 francos suíços a serem pagos em ações do UBS, bem abaixo dos 1,86 francos suíços do fechamento do Credit Suisse na sexta-feira (18).

O jornal explica ainda que, para facilitar o fechamento do acordo antes da abertura dos mercados na segunda-feira, as autoridades suíças estão se preparando para mudar as leis de forma a contornar o voto dos acionistas sobre a operação.

O Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos, teria dado seu consentimento para a transação.

No entanto, o Credit Suisse supostamente teria sido contra a oferta do UBS por acreditar que a quantia é muito abaixo e não é boa para os acionistas, informou a agência Bloomberg, acrescentando que a Suíça está avaliando a nacionalização total ou parcial do Credit Suisse caso não seja alcançado um acordo com o UBS. (ANSA).

