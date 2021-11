UBS nomeia Kelleher, ex-presidente do Morgan Stanley, como chair

Por Brenna Hughes Neghaiwi e Francois Murphy

ZURIQUE (Reuters) – O UBS nomeou neste sábado o ex-presidente do Morgan Stanley, Colm Kelleher, como sua escolha inesperada para suceder Axel Weber como chair da maior gestora de fortunas do mundo assim que ele encerrar seu mandato, em abril.

Kelleher, um irlandês de County Cork, aposentou-se de seu cargo no Morgan Stanley em 2019, após três décadas no banco de investimentos dos EUA, incluindo como diretor financeiro durante a crise financeira global, mas permaneceu no banco como consultor especial.

O UBS estava ansioso para contratar um chair com experiência em um banco de investimento para trabalhar em estreita colaboração com o ex-chefe do ING, Ralph Hamers, que se tornou presidente-executivo do maior banco da Suíça no ano passado e se comprometeu a melhorar os serviços digitais.

“O UBS tem o prazer de propor um membro do Conselho e futuro chair com um profundo conhecimento do cenário bancário global”, disse Weber em comunicado. “Seus mais de 30 anos de experiência em liderança em bancos e excelentes relacionamentos em todo o mundo tornam Colm a opção ideal para o UBS.”

O credor pretendia escolher um novo chair até o final do ano. Agora, os acionistas devem aprovar a nomeação de Kelleher em reunião anual, em 6 de abril.

