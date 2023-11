UBS evita multa de US$ 2 bi após Suprema Corte francesa pedir novo julgamento por fraude fiscal

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/11/2023 - 14:43 Para compartilhar:

O UBS Group não terá que pagar cerca de US$ 2 bilhões em multa após a Suprema Corte francesa anular parcialmente nesta quarta-feira, 15, uma decisão de um tribunal inferior que, em 2021, havia multado o banco em um caso de fraude fiscal de longa data. No entanto, a Suprema Corte confirmou a decisão de que o banco ajudou clientes ricos na França a não pagarem impostos.

Na época, um Tribunal de Apelação havia cobrado uma multa de 3,75 milhões de euros sobre o banco, o confisco de 1 bilhão de euros e concedeu indenização civil de 800 milhões de euros ao Estado francês, que o UBS recorreu.

A decisão desta quarta-feira não pode ser recorrida, pois vem do mais alto tribunal da França. No entanto, a Suprema Corte disse que enviaria o caso de volta ao Tribunal de Recurso de Paris para reconsiderar possíveis penalidades sobre os elementos do caso que foram derrubados.

O UBS disse que agiu de acordo com todas as leis e regulamentos aplicáveis em todos os momentos e que se defenderia no próximo julgamento.

“Embora o UBS esteja satisfeito com o fato de o mais alto tribunal da França concordar com sua posição sobre esses importantes aspectos do processo judicial, o UBS lamenta que o Supremo Tribunal francês tenha confirmado a decisão anterior do tribunal sobre a solicitação ilegal de clientes e lavagem agravada dos produtos da fraude fiscal, apesar do tratado entre a Europa e a Suíça sobre a tributação da poupança e a falta de provas específicas dos fatos alegados”, disse o banco em nota.

O banco com sede em Zurique e alguns ex-funcionários estão sob investigação na França desde 2013. Em 2019, um tribunal de primeira instância impôs uma multa de 3,7 mil milhões de euros ao UBS e ordenou ao banco que pagasse 800 milhões de euros em indenizações ao governo francês por receitas fiscais perdidas. Essa multa foi posteriormente reduzida pelo Tribunal de Recurso em 2021.

O UBS disse, em seu último relatório financeiro, que seu balanço no final de setembro tinha provisões de 1,1 bilhão de euros em relação ao caso fiscal, um número que reflete suas melhores previsões de possíveis implicações financeiras.

