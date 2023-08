UBS encerra acordo de apoio de liquidez com governo suíço firmado na aquisição do Credit Suisse

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/08/2023 - 12:30 Compartilhe

O UBS anunciou que encerrou um acordo com o governo suíço relacionado à sua aquisição do Credit Suisse. O acordo incluía uma proteção contra perdas de 9 bilhões de francos suíços e um apoio de liquidez pública de 100 bilhões de francos suíços, fornecidos pelo governo para preservar a estabilidade financeira das instituições.

O UBS também informou que o Credit Suisse reembolsou o Banco Nacional da Suíça. Todos os empréstimos ao Credit Suisse sob o apoio de liquidez pública foram pagos até o final de maio. O UBS concluiu que o acordo de proteção contra perdas não é mais necessário após revisar a carteira do Credit Suisse. O governo do país avalia que não terá mais riscos financeiros decorrentes dos acordos, e o Banco Nacional da Suíça encerrou sua linha de crédito.

Para analistas do Jefferies, o fim do acordo indica que as perdas trazidas pelo Credit Suisse ao UBS são menores do que o esperado. Fonte: Dow Jones Newswires.

