Ubrabio se reúne com ministra e pede retomada da programação da mistura ao diesel

São Paulo, 17 – A União Brasileira do Biodiesel e do Bioquerosene (Ubrabio) informou ter pedido hoje, em encontro com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a retomada da programação da mistura obrigatória do biodiesel ao diesel de petróleo. O porcentual tinha sido reduzido temporariamente de 13% para 10% em março, mas terminou sendo mantido por mais um bimestre.

“A interrupção da programação da mistura do biodiesel traz incertezas a todo o complexo soja que pode ser desestruturado com a medida”, disse à ministra o presidente da entidade, Diego Ferrés, segundo nota.

Ele pediu à Tereza Cristina que o governo “volte a definir uma previsibilidade para o programa para que as indústrias possam programar seus investimentos adequadamente”.

“Por lei, o porcentual de mistura do biodiesel ao diesel fóssil deveria ser mantido em 13% desde março deste ano, elevado para 14% em março do próximo ano e para 15% em 2023. Mas, por decisão do conselho nacional de política energética (CNPE), o índice de mistura foi interrompido”, diz a Ubrabio na nota.

