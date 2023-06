Uber Technologies demite 200 pessoas em equipe de recrutadores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/06/2023 - 17:28 Compartilhe

A Uber Technologies cortou 200 recrutadores da empresa, segundo memorando enviado aos funcionários nesta quarta-feira. A companhia está buscando diminuir custos em meio às condições econômicas duras.

A demissão afetou 35% da equipe de recrutadores da Uber, o que representa menos de 1% do total de funcionários da empresa. A companhia já havia realizado centenas de cortes neste ano, principalmente nas unidades de frete e nas operações de entrega de comida no exterior. As demissões anteriores somadas às desta quarta-feira representam um corte de 3% no número de funcionários desde o começo de 2023.

A empresa conta com mais de 32.000 empregados ao redor do mundo, já que os motoristas parceiros não são considerados funcionários.

No memorando, que foi acessado pelo The Wall Street Journal, o Diretor de Pessoal da Uber, Nikki Krishnamurthy, afirmou que “com a baixa rotatividade, a equipe de Aquisição de Talentos teve que ser redirecionada de acordo com a nova estratégia de contratação da companhia e teve que ajustar a empresa rumo ao sucesso contínuo”. Em maio, a Uber havia anunciado que seria mais criteriosa em suas contratações, mas não realizou cortes da magnitude dos feitos por outras empresas do setor.

A Lyft, concorrente da Uber, demitiu mais de 30% do seu quadro de funcionários nos últimos meses. No início deste mês, a Grubhub, rival no ramo de entrega de comida, disse que iria dispensar 15% de seus empregados, enquanto a DoorDash cortou 6% do staff no ano passado. Fonte: Dow Jones Newswires

