Uber pode suspender operações na Califórnia, adverte diretor-executivo

Forçar a Uber a considerar motoristas como funcionários pode levar a empresa a suspender suas operações na Califórnia, onde está sediada, disse o presidente-executivo da empresa, Dara Khosrowshahi, nesta quarta-feira.

Seu comentário foi feito depois que um tribunal deu à Uber e à rival Lyft até o meio da próxima semana para cumprir uma nova lei da Califórnia que exige que as empresas tratem os motoristas como funcionários, em vez de trabalhadores contratados.

“Se o tribunal não reconsiderar, na Califórnia será difícil acreditar que seremos capazes de mudar rapidamente nosso modelo para emprego em tempo integral”, disse ele ao MSNBC.

“Basicamente, teremos que fechar a Uber até novembro, quando os votantes decidirão”, acrescentou.

A Uber e a Lift apoiam um referendo estadual para derrubar essa lei. Em troca, eles prometem fornecer benefícios sociais aos seus motoristas independentes.

A ordem chegou a eles na segunda-feira, quando um juiz admitiu uma ação movida pelo procurador-geral da Califórnia Xavier Becerra e três cidades, incluindo San Francisco, onde Uber e Lyft estão baseados.

A ação prevê que ambos cumpram uma lei estadual em vigor desde o início do ano que exige que os trabalhadores autônomos, como os que realizam serviços de motorista exigidos por plataformas virtuais, sejam considerados empregados e, consequentemente, elegíveis a seguro-desemprego, plano de saúde, entre outros direitos e benefícios.

Uber e Lyft planejam apelar para ganhar tempo.

Um plano que o Uber implementaria seria suspender as operações na Califórnia e, eventualmente, retomá-las com “menos serviços e mais baratos”, provavelmente concentrando-se no centro ou nas cidades suburbanas, de acordo com Khosrowshahi.

Ambas as empresas afirmam que a maioria dos motoristas deseja permanecer independente, mesmo quando busca obter mais lucro.

