Uber perde US$ 1,8 bilhão no segundo trimestre

A Uber caía nas operações eletrônicas posteriores ao fechamento de Wall Street, após divulgar um prejuízo de 1,8 bilhão de dólares no segundo trimestre e receita em queda livre por causa da pandemia.

As ações da empresa de transporte caíam até 5,04% antes das 20h30 GMT. A perda líquida por ação ficou em 1,02 dólar, frente ao 0,86 esperado pelos analistas. Já o faturamento caiu 29% por causa da pandemia.

A demanda por carros com motorista caiu devido ao confinamento causado pela pandemia e ao cancelamento dos eventos e viagens ao redor do mundo. A receita desta atividade despencou 67%, a US$ 790 milhões.

O serviço de delivery, braço cujo faturamento mais do que dobrou, alcançando US$ 1,2 bilhão no trimestre, não conseguiu compensar a queda.

Veja também