Uber negocia sistema de condução autônoma com Toyota

ROMA, 16 MAR (ANSA) – A empresa de transportes Uber começará a vender seus sistemas de condução autônoma a empresas externas, informou nesta sexta-feira (16) o jornal econômico japonês “Nikkei”.

Segundo a publicação, a primeira interessada na tecnologia é a Toyota, que a já está negociando com a Uber para implantar o sistema em uma minivan. A tecnologia de condução autônoma processa centralmente dados de câmeras, sensores, além de possuir uma técnica de sensoriamento remoto que mede distâncias usando um circuito à laser.

No mercado de carros autônomos, a Uber está competindo com o Waymo, o ramo automotivo do Google, que busca desenvolver novas tecnologias para inovar no setor automobilístico. A empresa já possui acordos com a Volvo e a Daimler. (ANSA)