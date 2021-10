Uber faz parceria com Hertz para 50 mil carros Tesla nos EUA

Por Tina Bellon

(Reuters) – A Uber anunciou nesta quarta-feira uma parceria com a locadora de automóveis Hertz para oferecer 50 mil veículos Tesla como opção de aluguel para seus motoristas até 2023.

Os motoristas poderão alugar um carro elétrico Tesla através da Hertz a partir de 1º de novembro em Los Angeles, São Francisco, San Diego e Washington DC. O programa será expandido ainda este ano para cidades em todo o país, disse a empresa.

O aluguel do Tesla, que consiste principalmente no sedã Model 3, custará a partir de 334 dólares por semana, incluindo seguro e manutenção. O Uber disse que o custo do aluguel cairá para 299 dólares por semana ou menos conforme o programa se expandir no ano que vem.

O anúncio do Uber veio poucos dias após a Hertz na segunda-feira dizer que encomendará 100 mil veículos Tesla até o fim de 2022. A notícia do maior pedido da Tesla de todos os tempos levou a uma alta do preço das ações, fazendo o valor de mercado da empresa ultrapassar 1 trilhão de dólares.

O anúncio desta quarta-feira é o passo mais significativo da Uber até agora na expansão do uso de carros elétricos. A empresa prometeu operar apenas veículos elétricos em sua plataforma nos EUA, Canadá e Europa até 2030 e, em todo o mundo, até 2040.

Mas apenas alguns motoristas de aplicativos podem pagar os preços mais altos dos carros elétricos. Em 2019, apenas 0,15% de todas as milhas Uber nos EUA e Canadá foram dirigidas em veículos elétricos, mostraram dados da empresa.

Saiba mais