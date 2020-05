Uber Eats se retira de sete mercados incluindo Uruguai e Honduras

Carluxo, o chefe fake

Voltados para a produção de fake news que inundam a internet, ajudando a destruir reputações e gerando dossiês com ataques a opositores do governo, os integrantes do “gabinete do ódio” foram identificados por investigações da PF junto ao Supremo: Carlos Bolsonaro é o articulador do esquema