Uber Conta, operada pelo Digio, passa a permitir investimento em CDBs

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/04/2024 - 17:15 Para compartilhar:

A Uber Conta, conta bancária digital para motoristas associados ao aplicativo que é operada pelo Digio, passará a permitir o investimento em certificados de depósito bancário (CDBs). Motoristas Diamante terão acesso a CDBs com rendimento diário de 102% do CDI, e os demais, com rendimento diário de 100% do CDI.

O banco digital do Bradesco afirma que a aplicação terá prazo de três anos, mas que o cliente poderá resgatar a qualquer momento antes disso, dentro do horário comercial.

“Nossa missão é proporcionar um serviço completo, garantindo ao motorista parceiro uma opção prática e segura para investir seu dinheiro enquanto ele mantém sua rotina agitada”, afirma em nota o executivo de marketing do Digio, Roberto Sansão.

A funcionalidade foi lançada nesta segunda-feira, 1º. O principal atrativo da conta para os motoristas é o crédito instantâneo dos valores pagos pelos clientes nas corridas, mas o Digio e a Uber têm complementado a oferta com funcionalidades como crédito pessoal e recargas.

O banco digital e a empresa de tecnologia não revelam quantos usuários a conta possui.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias