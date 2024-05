Uber compra negócio de delivery em Taiwan por US$ 950 milhões, expandindo presença na Ásia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/05/2024 - 16:26 Para compartilhar:

A Uber Technologies anunciou a compra da Foodpanda, unidade taiwanesa de entrega de comida da Delivery Hero, por US$ 950 milhões em dinheiro.

A aquisição, sujeita à aprovação regulatória, representará uma das maiores aquisições internacionais em Taiwan fora da indústria de semicondutores.

A Uber também comprará da Delivery Hero US$ 300 milhões em ações ordinárias recém-emitidas pela empresa sediada em Berlim, na Alemanha.

As empresas disseram na segunda-feira que pretendem concluir a transação no primeiro semestre de 2025.

Clientes, comerciantes e parceiros de entrega da Foodpanda em Taiwan serão transferidos para o Uber Eats, informaram as empresas.

A Delivery Hero tem na Ásia o seu maior mercado, respondendo por aproximadamente 36% de sua receita em 2023.

O anúncio ocorre na semana seguinte à Uber reportar um prejuízo no primeiro trimestre do ano. Apesar disso, o volume de entregas no segmento da Uber Eats foi ligeiramente superior às expectativas de analistas, mesmo que o volume de viagens tenha ficado abaixo do previsto. Fonte: Dow Jones Newswires.