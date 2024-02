Uber anuncia primeiro programa de recompra de ações de até US$ 7 bilhões e ação sobe 6% em NY

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/02/2024 - 10:00 Para compartilhar:

A Uber anunciou nesta quarta-feira, 14, o seu primeiro programa de recompra de ações. Autorizado pelo Conselho de Diretores, o programa poderá recomprar até US$ 7 bilhões em ativos. Após o anúncio, a ação da empresa subia 6,68% no pré-mercado em Nova York, às 9h54 (de Brasília).

Em nota, o diretor financeiro (CFO, na sigla em inglês), Prashanth Mahendra-Rajah, comemorou a decisão como um “voto de confiança no forte momento financeiro da empresa”. “Seremos cuidadosos no que se refere ao ritmo de nossa recompra, começando com ações que compensem parcialmente a remuneração baseada em ações e trabalhando para uma redução consistente no número de ações”, afirmou ele.

Na semana passada, a Uber divulgou resultados corporativos mostrando que registrou em 2023 o primeiro lucro líquido anual desde sua abertura de capital, em 2019, e projetando crescimento contínuo no primeiro trimestre de 2024. A empresa teve um lucro de US$ 1,43 bilhão no quarto trimestre de 2023, que incluiu um benefício de US$ 1 bilhão de seus investimentos em ações, bem como receitas de suas operações. *Com informações da Dow Jones Newswires.

