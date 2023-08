Uber anuncia o primeiro lucro desde a sua fundação

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/08/2023 - 19:31 Compartilhe

O Uber divulgou pela primeira vez desde a sua fundação em 2009 um lucro operacional de US$ 326 milhões (cerca de R$ 1,5 bilhão), de acordo com balanço do segundo trimestre deste ano divulgado na terça-feira, 1º.

A empresa já havia reportado lucro líquido trimestral em outros episódios, mas sempre alimentado, em grande parte, por ganhos de investimento, como foi o caso do primeiro trimestre deste ano. Nos três meses encerrados em 30 de junho, a empresa gerou lucro líquido de US$ 394 milhões (R$ 1,8 bilhão), superando as previsões do mercado. Analistas esperavam que a companhia registrasse perda de US$ 49,2 milhões (R$ 236 milhões).

A receita total saltou 14% para US$ 9,2 bilhões (R$ 44,2 bilhões) durante o período. Apesar dos resultados, a empresa viu cair 5,1% suas ações no pregão de terça-feira. “O mercado não acredita que a Uber pode manter o crescimento de primeira linha nesses níveis”, disse Mandeep Singh, analista da Bloomberg Intelligence.

