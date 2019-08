Uau! Live-action de ‘O Rei Leão’ é a animação de maior bilheteria dos cinemas

Rio – O live action de “O Rei Leão” se tornou a animação mais rentável do cinema, com um faturamento mundial de mais de US$ 1,3 bilhão. O filme, que foi lançado há menos de um mês no Brasil, destronou filmes como “Frozen”, também da Disney, “Os Incríveis 2”, “Minions” e “Toy Story 3”.

A versão live action é uma refilmagem do clássico de 1994 de "animação fotorrealista", que tem a proposta de simular o mundo real por meio de computação gráfica.

Entretanto, quando é considerado apenas as vendas de ingressos nos Estados Unidos, o valor da bilheteria cai para US$ 473 milhões, deixando o longa atrás de “Os Incríveis 2” (608 milhões) e “Procurando Dory” (486 milhões).