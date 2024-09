U.S. Steel alerta sobre o fechamento de fábricas, se a venda para a Nippon Seel fracassar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/09/2024 - 11:53 Para compartilhar:

O CEO da U.S. Steel, David Burritt, afirmou que a empresa fechará usinas siderúrgicas e provavelmente mudará sua sede para fora de Pittsburgh, se a venda planejada para a Nippon Steel fracassar.

Segundo Burritt, o investimento prometido pela japonesa Nippon Steel, no valor de aproximadamente US$ 3 bilhões, é essencial para manter as usinas mais antigas da empresa em Pittsburgh competitivas e garantir os empregos dos trabalhadores. “Não teríamos como fazer isso se o negócio fracassar”, disse ele, em entrevista ao Wall Street Journal. “Eu não tenho o dinheiro”.

Nesta quarta-feira, a U.S. Steel reunirá os seus funcionários em sua sede em Pittsburgh para tentar promover os benefícios do acordo com a Nippon Steel.

A perspectiva sombria de Burritt para a histórica siderúrgica veio depois que a candidata democrata à presidência, Kamala Harris, disse na segunda-feira que a U.S. Steel deveria permanecer com propriedade e operação domésticas.

O presidente Joe Biden, o candidato republicano à presidência, Donald Trump, e vários membros do Congresso dos EUA também se alinharam contra o acordo de US$ 14,1 bilhões, ao qual o sindicato United Steelworkers também se opõe.

Na terça-feira, após os comentários da vice-presidente, a ação da U.S. Steel fechou em queda de 6,09% em Nova York. Nesta quarta-feira, os papéis tentaram firmar recuperação no pré-mercado em Wall Street, operando em alta de 0,98%, às 9h06 (de Brasília). Fonte: Dow Jones Newswires