Tyson reduz preços de alguns produtos vendidos a supermercados e restaurantes

Chicago, 14 – A Tyson Foods, dos Estados Unidos, está reduzindo os preços que cobra de supermercados e restaurantes por alguns produtos de carne bovina, depois que as interrupções causadas pela covid-19 nas unidades de processamento levaram a um aumento dos custos de carne. A companhia, que processa cerca de um quinto da carne bovina do país, disse que as reduções de preço devem ser de até 20% ou até 30%, dependendo do produto, para as vendas feitas nesta semana a restaurantes, supermercados e outros clientes.

A medida ajudará a manter a carne acessível, disse o CEO da Tyson, Noel White.

Desde o início de março, surtos de covid-19 entre trabalhadores de frigoríficos resultaram no fechamento temporário de mais de 20 grandes unidades de processamento de carne nos EUA.

O Departamento de Agricultura do país (USDA) estimou que a produção nacional de carne bovina, suína e outras carnes vermelhas caiu 28% na semana passada ante igual período do ano passado.

Como resultado, supermercados e restaurantes estão pagando mais pelo produto. Desde o início de março, os preços no atacado de carne moída mais do que dobraram, segundo o USDA.