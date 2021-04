Tyson investe US$ 48 milhões em expansão de unidade no Arkansas

São Paulo, 23 – A Tyson Foods vai investir US$ 48 milhões na expansão de sua planta avícola em Pine Bluff, no Estado de Arkansas, informou a companhia em comunicado. O projeto, que deve ser concluído no fim deste ano, vai criar quase 70 empregos, afirmou a Tyson.

Atualmente, a unidade emprega mais de 1.100 pessoas.

O investimento vai aumentar a capacidade das linhas de processamento e agregar processos automatizados às linhas de embalagem de produtos.

