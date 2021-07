Tyson Fury confirma covid-19 e 3ª luta com Deontay Wilder é adiada para outubro

A terceira luta entre os pesos pesados Tyson Fury e Deontay Wilder, que estava marcada para dia 24, na T-Mobile Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos, foi adiada. Tyson Fury e outros membros de sua equipe foram diagnosticados com covid-19.

Com isso, o duelo válido pelo título mundial dos pesos pesados, versão Conselho Mundial de Boxe, deverá ser disputado em outubro no mesmo local.

Na primeira luta, em dezembro de 2018, os dois empataram, enquanto no segundo duelo, em fevereiro de 2020, a vitória ficou com Fury por nocaute no sétimo assalto.

Se Fury voltar a vencer Wilder, o britânico deverá enfrentar o ganhador de Anthony Joshua e Oleksandr Usyk, que devem se enfrentar no estádio do Tottenham, em Londres, em 25 de setembro. Um triunfo de Wilder poderá ocasionar um quarto confronto com Fury.

Veja também