Tyson Foods vê vendas anuais acima das estimativas com demanda firme por carne

14/11/2022

(Reuters) – A produtora norte-americana de carnes Tyson Foods previu nesta segunda-feira vendas para o ano inteiro de 2023 acima das estimativas de Wall Street, sinalizando uma demanda firme por seus cortes de frango e de boi de preços mais altos, apesar dos altos níveis de inflação.

A empresa projetou vendas para o ano de 2023 entre 55 bilhões e 57 bilhões de dólares, em comparação com a expectativa dos analistas de 53,60 bilhões de dólares, segundo dados IBES da Refinitiv.

A demanda por cortes premium de carne bovina caiu no quarto trimestre em comparação com o ano anterior, disse a Tyson.

O volume de vendas no negócio de frango da empresa, o maior depois da carne bovina, aumentou 1,1% no trimestre, mesmo com a Tyson aumentando os preços em média 18,2%.

As ações da fabricante subiram cerca de 1% nas negociações de pré-mercado, depois que a empresa informou que suas vendas subiram cerca de 7%, para 13,74 bilhões de dólares, superando a estimativa média dos analistas de 13,50 bilhões de dólares.

A empresa, no entanto, frustrou estimativas de lucro ajustado, pois suas margens permaneceram pressionadas devido ao aumento dos custos da ração animal e aos preços das commodities – impulsionados pelos desafios persistentes da cadeia de suprimentos em toda a indústria e pela guerra na Ucrânia.

A Tyson registrou uma margem operacional de 5,6% no trimestre relatado, em comparação com 14,9% no ano anterior.

Excluindo itens, a Tyson ganhou 1,63 dólares por ação, frustrando estimativa de 1,73 dólares por ação.

(Por Ananya Mariam Rajesh e Tom Polansek)

